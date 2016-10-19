Казахстанцев пугали маньяком

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Казахстанцев пугали маньяком

В сообщении, распространяемом по Ватсапу предупреждали, что маньяк предлагает посуду, а после убивает.

В соцсетях появилась информация, что появился серийный убийца и грабитель. Ходит по квартирам, предлагает дешевую посуду и постель, потом убивает и грабит, говорилось в сообщение из Ватсапа. В МВД назвали тревожную новость ложной, сообщает портал nur.kz.

– На протяжении последней недели в социальных сетях и группах распространяется сообщение о появлении в городе серийного убийцы и грабителя. Информация нами была проверена. На территории страны никаких преступлений с похожим сценарием зарегистрировано не было, – прокомментировал представитель МВД Алмас Садубаев.

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