Мошенник обманул компанию в Хромтау на 16 миллионов

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Мошенник обманул компанию в Хромтау на 16 миллионов

За эти деньги обещал купить в Китае погрузчик и пропал с деньгами.

Чтобы проделать крупную аферу, 39-летний актюбинец Еркин Боранбав стал искать выход на руководство ТОО «Восход хром». Компания работала в сфере обогащения руды. Боранбаев нашел телефон координатора проекта компании – гражданина Турции. Позвонил ему и сообщил, что знает турецкий язык, окончил в Турции экономический университет и хочет поработать совместно над каким-нибудь проектом. Позже узнал, что компании нужен для работы фронтальный погрузчик с объемом ковша 3 тонны. Боранбаев пообещал, что пригонит такой погрузчик из Китая, цену назвал в 58 тысяч 500 долларов. Чтобы усыпить бдительность руководства компании, заключил договор купли-продажи от ИП своего знакомого. Последний, когда выписывал доверенность на Боранбаева, не знал, что сделка не состоится. В итоге компания перечислила за погрузчик 16 миллионов тенге с лишним, но технику не привезли. Боранбаев деньги оставил себе, считает следствие.

Судили его за мошенничество. Сам Боранбаев вину не признал, говорил, что из 16 миллионов 12 миллионов тенге отдал координатору проекта, 2 миллиона знакомому, чьим ИП воспользовался, и 2 оставил себе. Гособвинение в суде поддерживал прокурор отдела горпрокуратуры Актобе Елдар Абиев.

Еркин Боранбаев за мошенничество получил 6 лет лишения свободы.

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