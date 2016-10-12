Судей отправили в отставку

На фото: Облсуд. Судья уголовного суда Раулия Кустанова ушла в почетную отставку. || Фото с сайта облсуда.

В облсуде на прошлой неделе произошли рокировки. Судейскому корпусу представили нового председателя коллегии по уголовным делам Рахметуллу Хайруллина.

Ранее Хайруллин уже работал председателем коллегии по уголовным делам Актюбинского облсуда с 2007 по 2010 год. До нового назначения возглавлял апелляционную судебную коллегию по уголовным делам Мангистауского облсуда.

Прежнего председателя коллегии по уголовным делам Дамеша Абдали отправили в почетную отставку. Также в почетную отставку вышли судья облсуда Шапагат Алнияз и судьи уголовного суда Актобе (суд №2) Раулия Кустанова и Алия Бекталиева.