Пьяный мужчина на угнанном мотоцикле сбил насмерть бездомного инвалида-колясочника

Суд приговорил его к 2,6 годам колонии-поселения.

35-летний актюбинец Денис Галюга официально нигде не работал. Иногда помогал своему соседу-автослесарю чинить автомобили на автобазе. 30 мая он устанавливал на спортивном мотоцикле марки «Хонда» габаритные огни. Байк принадлежал супруге хозяина автобазы. После ремонтных работ Галюга угнал байк и поехал на нем домой. На улице Жанкожа батыра он сбил насмерть на дороге инвалида-колясочника. От удара инвалид вылетел из коляски, упал на дорогу и умер от полученных травм на месте. На Дениса Галюгу завели уголовное дело за угон мотоцикла и ДТП со смертельным исходом.

На суде он говорил, что сосед был в курсе того, что домой он поехал на мотоцикле. По пути домой выпил две бутылки пива, потом снова сел за руль. На улице Жанкожа батыра он видел, как инвалид-колясочник был у края проезжей части. Тот выехал на дорогу перед байком в последний момент, так что он не успел затормозить. После удара потерял сознание, когда очнулся, увидел коляску и труп на дороге. Сосед – работник автобазы – в суде объяснял, что Галюге никто не разрешал уезжать домой на мотоцикле, то есть он его взял без спроса.

У погибшего родственников нет, он бездомный. Юрист центра социальной адаптации бездомных рассказал, что погибший – инвалид второй группы, числился у них, но за неподобающее поведение его выселили. Однако инвалид имел право у них ночевать.

Денис Галюга признал вину в ДТП, но отрицал обвинения в угоне мотоцикла. Гособвинитель Нурлан Сандыбай просил суд наказать Дениса Галюгу 3 годами лишения свободы в колонии-поселении.

3 октября суд приговорил Галюгу к 2,6 годам колонии-поселения. Также суд лишил его прав на вождение на 5 лет и обязал принудительно лечиться от наркотической зависимости.