Клиенты ограбили массажистку у неё дома

Разбойники пришли на массаж ночью, ограбили девушку и заперли её в ванной. Жертва грабителя простила.

Актюбинец Адильхан Танатов просматривал объявления в газете, увидел рекламу массажистки, оказывающей услуги дома, и решил ограбить. На дело пошли с приятелем. Купил две вязаные шапочки, сделал прорези для глаз. С нового номера позвонил массажистке, она предложила клиенту приехать к ней на квартиру около полуночи. Девушка открыла дверь, ворвались двое мужчин в масках. Они провели ее в спальню, посадили на кровать и заставили сказать, где деньги и золото. Девушка испугалась и рассказала, что деньги лежат на кухне, золота в квартире не оказалось. На кухне преступники нашли 50 тысяч тенге, забрали айфон хозяйки и заперли ее в ванной комнате. Потом закрыли на замок дверь квартиры снаружи.

Освободившись, девушка позвонила в полицию. Адильхана Танатова задержали в ту же ночь. О своем подельнике он почти ничего не говорил, только пояснил, что зовут его Азамат и это он предложил грабить девушек легкого поведения, искать их предложил в Интернете. После налета на массажистку Азамата больше не видел. 50 тысяч он забрал себе, подельник оставил себе айфон. Он объяснил, что пошел на преступление, потому что деньги очень нужны были.

До приговора весь ущерб массажистке он возместил. Девушка его простила и просила суд строго не наказывать. Прощение потерпевшей спасло разбойника от колонии. Суд приговорил 24-летнего Адильхана Танатова к 6 годам ограничения свободы.