Потерпевшие оформляли по 7-8 кредитов и отдавали миллионы без расписок

На фото: Алексей Пан окончил университет, по специальности психолог. Вину в преступлении он не признает, считает, что также стал жертвой аферы. Он говорил в суде, что потерпевшим должно быть стыдно за то, что оговорили его.

Обвиняемый в мошенничестве Алексей Пан считает, что сам стал жертвой аферы. После похищения и избиения вынужден был с семьёй бежать в Алматы. Потерпевшие считают, что с ним в сговоре были банковские менеджеры, кредиты давали легко.

Напомним, продолжаются судебные разбирательства по делу Алексея Пана. По версии следствия, он обманул 40 человек, выманил у них миллионы тенге за помощь в погашении кредита взамен обещаний трудоустроить на завод в Мартуке. Потерпевшие уверяют, что сначала Алексей Пан гасил за них долги перед банком, а потом просил вновь взять для него кредиты. Обещал, что погасит долг через несколько месяцев. Сначала исправно платил, а потом исчез. Потерпевшие брали кредиты сразу в нескольких банках. Сейчас они предполагают, что кредитные менеджеры были в сговоре с обвиняемым, так как кредиты выдавались быстро, Пан якобы давал указание к кому именно подходить. Так один потерпевший оформил за 4 дня 8 кредитов в разных банках. Представитель потерпевшего считает, что всех менеджеров, оформлявших кредиты, по делу Пана нужно допросить в суде. Правда, многие из них в банках уже не работают, кто-то уехал из Актобе. Собрать всех будет сложно.

Миллионы отдавали без расписок

– Пан представился Русланом, говорил, что работает в акимате, встреча была в ресторане «Асату», – рассказала сотрудница частной компании. – Он рассказал, что есть акиматовская программа, которая помогает гасить кредиты за людей. У меня на тот момент был кредит потребительский 88 тысяч тенге и у мужа ипотека 2 миллиона. Говорил Руслан, что гасят кредиты безвозмездно, но для этого потом нужно будет взять новые кредиты во всех банках на максимально возможную сумму, их погасят досрочно. Причем муж тоже должен взять. Потом он передал деньги, 2 с лишним миллиона тенге, и мы полностью погасили наши кредиты. Потом взяли новые займы в банках города, на мое имя, на мужа. Он сказал, что через 2 месяца кредиты эти закроют, а мы можем приглашать новых людей. Я взяла кредиты в 7 банках на сумму 3 миллиона 641 тысяча тенге и муж взял кредиты на 9 с лишним миллионов тенге. Он присылал водителя, мы ему деньги отдавали, в одном случае приехал за ними сам. Кредиты банковские он погасил только один раз, потом пропал. Расписки мы не брали, верили ему. Он такой солидный был, вызывал доверие. Говорил, что погасят кредиты и у нас будет хорошая кредитная история.

– Деньги я не давал и не брал, кредиты не гасил за других, никого не посылал за деньгами, – давал показания в суде Алексей Пан, – суммы какие-то предъявляют, совесть надо иметь. Я с ней не знаком. В «Асату» я был, не отрицаю. Там собирались такие, как мы, те, кто брал кредиты. Было около 50-ти человек, встреча была в банкетном зале. Организаторами были Тимур Ж. и Ерлан Е. [фамилии не пишем, так как они не являются обвиняемыми по делу. – Прим. автора]. Я тоже брал кредит, деньги отдавали Ерлану. В «Асату» мы собрались с документами, с договорами. Там записывали данные наши. Там был мужчина в очках, некий Владимир Сергеевич, никто не знал, кем он официально работает. Вроде сотрудник банка из Астаны. Условия были следующие: мы брали кредиты, 80 процентов суммы отдавали Ерлану, 20 оставляли себе. Потом они гасили кредиты. Мой интерес в том, что я оставляю себе 20 процентов, и за счет досрочного погашения кредитов у меня получается хорошая кредитная история. Я сам могу потом без помощи других людей брать кредиты. Тимур и Ерлан за это все отвечали. В ночь с 25 на 26 ноября Ерлан и Тимур меня похитили, связали и избили сильно. Мешок на голову одели, куда-то отвезли. Очень долго и упорно избивали. Я потом обращался в правоохранительные органы, но по факту избиения уголовного дела так и не завели, у них денег много. Поэтому у меня не было шансов. Вместе с семьей я улетел через Уральск в Алматы.

После разговора с Паном муж приехал окрылённый

Еще одна потерпевшая – инженер, работала на АЗФ, говорит, что считала Алексея Пана очень добрым, решила помочь за его доброту и взяла кредиты на миллионы тенге.

– Муж после встречи с Паном приехал такой окрыленный, – вспоминала в суде потерпевшая, – рассказал, что Пан такой хороший парень, так хорошо говорит. Он погасил наш кредит, мы на свадьбу дочери брали еще 6 лет назад. После того как сказал, что надо новые кредиты взять в банках сколько дадут, мы подумали: такой хороший человек, надо помочь. Тем более, он обещал, что за 2-3 месяца все погасит, а у нас будет хорошая кредитная история. Как-то он нас собрал в «Асату», там было человек 20. Был там некий Владимир, говорили, что в банке работает. Там был аромат какой-то дурманящий, мы все были как завороженные. У Алексея были такие ораторские способности, доверяли. Как-то в банке он даже 50 тысяч тенге мне дал, чтобы я зубы лечила. Этим тоже подкупил. Я еще удивлялась, так быстро одобряли кредиты, значит, есть блат, значит, там все серьезно и можно доверять. Первые несколько месяцев он давал деньги на оплату кредитов. Потом уже, когда узнала, что он исчез, земля словно ушла из-под ног. Полгода работала бесплатно, банк забирал всю зарплату. Депрессии были, столько унижений пережили, банки предъявляли иски, судоисполнители приходили, арестовывали телевизор, компьютер.

Потерпевшие говорили также, что водитель, который приезжал от Пана, возил их по определенным банкам. Существовал так называемый «рупорный телефон», по нему Пану якобы сообщали об одобрении кредита, а уже потом он звонил своим «клиентам» и говорил, куда ехать за деньгами. Суд еще не допросил всех потерпевших, сам Пан вину в преступлении не признает. Адвокат подсудимого обратил внимание на то, что потерпевшие предъявляют ущерб, не «минусуя» ту сумму, которую, по их словам, за них платил Пан. Расчеты такие не проводились и во время досудебного следствия, а между тем, эти цифры могут повлиять на квалификацию уголовного дела.