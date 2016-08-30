Участкового инспектора осудили за «хулиганку»

Полисмен требовал 5 мешков угля и избил человека.

Резонансное дело рассмотрели в суде в Мартуке. На скамье подсудимых оказался участковый инспектор ОВД 31-летний Батыржан Адилов. По версии следствия, полицейский попросил для своего друга 5 мешков угля у школьного завхоза в Хазретовке. Последний в просьбе отказал. Полицейский приехал к нему домой с другом, вызвал на улицу и избил. Потерпевший говорит, что участковый подошел к нему со словами «ты что ли здесь все решаешь» и стал бить. Потом, когда их разняли, снова попросил отойти его за здание акимата и там опять избил.

На полицейского возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Адилов говорил, что действительно приехали с другом к потерпевшему. Но тот стал вести себя агрессивно, схватил его за одежду, в результате чего оба упали. Во время падения он нечаянно задел головой лицо потерпевшего. 25 августа за хулиганство Батыржан Адилов получил 2 года ограничения свободы. Также его лишили специального звания капитан полиции. В органах внутренних дел ему запрещено работать 5 лет.