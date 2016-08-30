Актюбинца, обвиняемого в участии в войне на Донбассе, объявили в розыск

Накануне судебного заседания он пропал, по словам матери, вышел из дома и не вернулся. В ДКНБ считают, что он покинул Казахстан.

С сентября 2014 по февраль 2015 года 21-летний Максим Ермолов находился на территории Донецкой области Украины (ДНР), принимал участие в боевых действиях в составе группы быстрого реагирования против вооруженных сил Украины, участвовал в обороне населенных пунктов ДНР, охранял объекты войсковой части в здании гостиницы «Оптима». Так считает следствие. 24 февраля он вернулся в Казахстан, сотрудники ДКНБ его задержали.

На Ермолова возбудили уголовное дело по статье «Участие в иностранных вооруженных конфликтах», до суда он находился на свободе. 22 августа в уголовном суде в Актобе должен был состояться первый процесс, но предъявлять обвинение было некому. Ермолова видели в коридоре здания суда, но до зала судебных заседаний он не дошел, на входе также не регистрировался. Судебный процесс отложили на неделю, но 29 августа суд снова не состоялся. Ермолов на суд не явился, дома сотрудники ДКНБ его не застали. Мать подозреваемого пояснила, что 18 августа видела Максима в последний раз, он вышел из дома и не вернулся. 19 августа он звонил с неизвестного номера, просил по факсу переслать удостоверение личности и справку от психиатра. Номер, откуда был звонок, и факса она не запомнила. В рапорте суду сотрудник ДКНБ отметил, что есть оперативные данные, что Максим Ермолов уехал из страны. Куда и зачем, не уточнил.

Суд решил приостановить уголовное дело и объявить Максима Ермолова в розыск, также сделал замечание ДКНБ за то, что вовремя не применили меру пресечения арест.