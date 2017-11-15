﻿﻿ Народный репортёр. Помогите не утонуть в наших дворах!

Наши пятиэтажки находятся на ул. Жаманкулова. Рядом общежитие, детский сад. Засыпьте наши дворы хоть чем-нибудь – мелким щебнем или отсевом! Это дешевле, чем асфальт.

Место: ул. Жаманкулова, 4, 4-I, 6, 6-I.

Дата: ноябрь 2017 года.

Автор: Л.И. Цыганкова.

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