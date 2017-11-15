﻿﻿ Актюбинец установил монумент Есет батыру за 32 миллиона тенге

Высота памятника 11,5 метра, а вес – 1,5 тонны, передаёт газета «Диапазон».

11 ноября в поселке Бестамак отметили 350-летие казахского полководца Есет батыра. Место празднования выбрано не случайно – именно в этом ауле находится мавзолей, где похоронен хранитель степей.

В поселке Бестамак развернули юрточный аул, провели соревнования по национальным видам спорта: аламан байга, казахская борьба.

– Я сел на лошадь с 6 лет, отец мой зоотехник, теперь продолжаю его дело на протяжении 20 лет. Держу лошадей чистой английской породы, сложно выращивать лошадей тут из-за климата, – говорит предприниматель из Актюбинской области Марат Кушеров. – Если хорошо ухаживать за лошадью, то за сезон она может выиграть 3-4 машины. Была лошадь по кличке Модесса, за три года она выиграла 14 машин. Машины дарю или трачу деньги на уход за лошадьми.

Главным событием стало открытие монумента Есета батыра, всадника на коне. Высота памятника из стеклопластика 11,5 м, вес – 1,5 тонны. На его возведение и обустройство территории местный предприниматель Нурлан Сагналин направил 32 миллиона тенге.

Из досье

Нурлан Сагналин, родился в 1970 году в Актобе, в 2001 году закончил университет им. К.Жубанова, с 1987 года занимался бизнесом, директор ТОО «АкТеп», занимался производством алкогольных напитков, выращиванием скота и переработкой мяса. Депутат областного маслихата. Женат, воспитывает 3 детей.