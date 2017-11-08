﻿ Мебель и аппаратуру на 350 миллионов тенге купят в центр искусств

В строительство центра искусств АО «СНПС-Актобемунайгаз» вложило более 1,5 млрд тенге. Еще 350 млн тенге выделили из областного бюджета на закуп оборудования и мебели.

– Концертный зал там на 1200 мест, – рассказала глава управления культуры области Маржан Корганбаева. – В новое здание переедет областная филармония, а это более 10 творческих коллективов. Здание огромное, у нас есть возможность разместить здесь и частные хореографические коллективы. Они сейчас платят большие деньги за аренду в торговых домах. Мы им предоставим все условия. У них будет возможность давать здесь свои концерты. А в освободившееся здание филармонии переедет городской дом культуры. Сейчас оркестр эстрадно-духовой музыки репетирует в подвале драмтеатра, а хореографический коллектив «Алия гули» – в спортзале театра кукол «Алакай».