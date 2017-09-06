﻿ Место на кладбище – 100 000 тенге

Место на кладбище – 100 000 тенге

Автор:
Место на кладбище – 100 000 тенге

На фото: 1 500 возмущенных жителей Курайли протестуют против передачи кладбища в частные руки, которые будут хоронить задорого. Сельский акимат обещает снизить цены. || Фото автора

Кладбища в Курайли отдают в частные руки. Жители возмущены, что чиновники их предупредили, а с аксакалами села не советовались. Частники хотят брать 100 тысяч за одну могилу.

4 года назад акимат уже запрещал хоронить там: кладбище переполнено. Но жители отстояли, увеличили площадь и за свой счет облагородили. Затратили более 400 тысяч тенге. В этом году акимат города решил передать кладбища в Курайли в доверительное управление, выставили его на тендер. Победитель ТОО «Единый центр ритуальных услуг» предлагает жителям платные услуги. Средняя цена их работ за одну могилу – 100 тысяч тенге. Жители в шоке, их даже не предупредили. В селе живут пенсионеры и люди с временной работой, денег у них нет.

– Почему с населением не советуются? Как мы будем везти тело на другое кладбище? Еле находим машину, чтобы к этому кладбищу привезти, – негодует Роза Какимова.

– Наши дети с трудом находили деньги, чтобы хоронить родных, а теперь откуда они найдут 100 тысяч? А еще садака, оплата услуг муллы. В селе нет работы, – сокрушается Касымтай апа.

В комиссию, которая передала сельское кладбище, вошли замакима Актобе Нагымжан Алдияров, акимы Курайлин­ского, Каргалинского, Благодарного, Саздинского, Нового сельских округов, главы отдела финансов и ЖКХ города, эксперт палаты предпринимателей.

– Комиссия, передавая кладбища в доверительное управление, не учла мнение совета аксакалов. Совет аксакалов такой же орган, входит в состав сельского акимата и представляет интересы жителей, – напоминает местная жительница Валентина Андреевна.

– Мы собрали подписи 1 500 человек, которые против передачи частникам. В июне провели тендер и только в августе, когда тендер вступает в законную силу, нам сообщают о передаче кладбища. Они изменили статус с земель общего пользования. А землями общего пользования может распоряжаться совет аксакалов, – возмущается Федор Гриценко.

Также жители расстроены, что аким Курайлинского сельского округа не договорился с частником, чтобы снизили цены. По прейскуранту, ручная копка ямы стоит 65-70 тысяч тенге, копка ямы и предоставление материалов – 105-110 тысяч.

– К сожалению, мы ничего не решаем, мы относимся к горакимату, все решают в городе. Конкурс проводился открыто, участвовало 6 лотов. Мы хотим, чтобы на территории кладбищ был порядок. Сейчас люди хоронят, как вздумается. А ТОО давно занимается этими услугами. Что касается цен, они готовы делать ветеранам скидки и бесплатно хоронить, если нет средств, – прокомментировал замакима сельского округа Аманбек Шалабаев.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.09.2017, 20:32
  
Исчезла ли вонь в Актобе? Опрос среди горожан и предложение спать с открытыми окнами 4
01.09.2017, 15:01
  
Жителей общежития в Хромтау обещали пока не выселить
29.08.2017, 16:15
  
С 5 утра беременные занимают очередь к врачу 3
29.08.2017, 00:22
  
Выселение 50 семей. Облакимат ответил отпиской на крик о помощи жителей Хромтау
23.08.2017, 21:23
  
В Хромтау выселяют около 300 человек 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Главный педагог области уволилась
Семь полицейских посадили
Красочные дома улучшат жизнь актюбинцев
Из аварийного общежития людей пока не выселят
Как пищевики и спиртзаводы портили воздух
Откройте окна – будет меньше вони, пыли и преступности - экс-вице-министр Мурат Абенов
Народный репортёр. Асфальт положили, бардак оставили
Народный репортёр. Остановим вандализм!
Народный репортёр. Полные сетки портят вид дворов
Народный репортёр. За кустами не видно пешеходов