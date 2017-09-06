﻿ Семь полицейских посадили

– На 7 сотрудников полиции возбудили уголовные дела, также 7 полицейских уже посадили. Официально только поступило 240 жалоб от актюбинцев на работу полицейских. А они мер не принимают, делают вид, что ничего не видят, или взятки берут. Если жители не знают в лицо участкового инспектора на своем участке, то значит, этот участковый не работает, – отчитал правоохранителей аким области на совместном совещании.