﻿ Из аварийного общежития людей пока не выселят

На фото:Аварийное общежитие. Освободить квартиры велели 50 семьям. Во многих из них матери-одиночки. Им идти некуда. «Казхром» и власти пообещали найти им высокооплачиваемую работу, чтобы могли снимать жилье. || Фото из архива «Д»

Замакима области Кайрат Бекенов сообщил, что хромтауский акимат не допустит массового выселения к началу сентября. Власти пообещали СМИ: каждому жильцу общаги найдут работу, которая позволит снимать жильё, а тех, кто не имеет квалификации, обучат и переобучат.

31 августа жильцов аварийного общежития хотели выселить, а дом снести. Люди обратились в СМИ, написали акиму области. Но их письмо перенаправили в управление ЖКХ, которое не рассмотрело его. Журналисты потребовали разъяснить ситуацию.

– Мы вместе с департаментом ГАСК выехали в Хромтау, встретились с руководством ДГОКа, посмотрели общежитие. Там проживают семьи действующих и бывших работников ГОКа. Но выяснилось, что в общежитии живут и люди, которые не работают на комбинате. Но махнуть шашкой и выселить всех одномоментно мы не можем. Каждой семье надо помогать точечно, – заявил Кайрат Бекенов.

– Прежде чем выселить, ситуацию каждого человека нужно изучить. Сотрудники ГОКа получат квартиры по госпрограмме КИК. Вчера была сдача 60-квартирного нового дома по КИК. И уже 5 семей, жившие в общежитии, получили ключи от новых квартир. Тем, кто не в состоянии платить за съемную квартиру, предложат должность с увеличением зарплаты. Если нет квалификации, будут переобучать.

По словам Бекенова, сложный вопрос с пенсионерами и безработными жильцами общежития. Им также предложат работу и обещают обучить их.

– Безработных нужно трудоустроить. Но здесь есть нюанс. Человеку предложили где-то работать, а он говорит: я не хочу такую работу. Вот это нужно хорошенько проработать. И еще трудный вопрос с пенсионерами, которые работали на ДГОКе и не приватизировали жилье. Человек работал-работал, а в итоге его выселяют. Но по правилам это общежитие на балансе ДГОКа, приватизировать его нельзя. Мы договорились с руководством ГОКа, чтобы провели анализ по каждой квартире, чтобы моментального выселения не было. Скоро я снова поеду в Хромтау, чтобы проверить ситуацию, – пообещал замакима области.

Таким образом, моментального выселения власти обещают не допустить. Окончательное решение по сносу дома ДГОК еще не дал: либо будет ремонт, либо снос.

Между тем, жильцы сообщают «Диапазону», что к ним приходят полицейские и предупреждают, что нужно выселиться до 4 сентября. В связи с этим 1 сентября замакима области еще раз напомнил властям Хромтау, чтобы не делали резких, поспешных шагов в отношении жилцов аварийного общежития. 6 сентября люди радостно сообщили, что получили документ – приказ руководства АО «ТНК «Казхром» об увеличении зарплаты работникам, проживающим в аварийном доме.