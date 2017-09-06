﻿ Народный репортёр. За кустами не видно пешеходов

Предлагаю постричь все кусты под одну высоту, чтобы водитель мог заблаговременно видеть пешеходов, особенно детей.

Место: пр. Абулхаир хана, Центральный стадион.

Дата: 2 сентября 2017 год.

Автор: Карина.

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