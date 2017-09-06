﻿ Народный репортёр. Пандус перекрыли забором

Вот так у нас заботятся о людях с ограниченными возможностями.

Место: пр. Жанкожа батыра.

Дата: 31 августа 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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