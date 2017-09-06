﻿ Народный репортёр. Варварски сломали тополя

В прошлом году на нашей улице посадили тополя, и только несколько прижились. А вчера их варварски сломали. Город озеленяем, а кто-то ходит и ломает.

Место: ул. Эмбенская, 93.

Дата: 4 сентября 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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