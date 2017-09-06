﻿ Народный репортёр. Толпы на анализы

Поликлиника №1 на ул. Маресьева. В 108-м кабинете принимают анализы до 9 утра, грозятся не всех принять. Людей много, стоят мамочки с грудничками. К заведующей идти бесполезно.

Место: ул.Маресьева.

Дата: 31 августа 2017 года.

Автор: Наталья.

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