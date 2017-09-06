﻿ Народный репортёр. Ржавая вода с запахом мазута

Такая в микрорайоне Батыс-2 вода с отвратительным запахом мазута. До «Трансэнерго» не достучаться.
Место: район Батыс-2.
Дата: 30 августа 2017 года.
Автор: анонимная публикация.
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