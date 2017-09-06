﻿ Народный репортёр. Рыбалка голыми руками

В мелкой балке, где стоячая вода, поймали сазана. Живого, голыми руками. Рыба от 16 до 20 кг.

Место: пос.Шамши Калдаякова, р.Каргала.

Дата: 1 сентября 2017 года.

Автор: Диас.

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