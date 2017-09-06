﻿ Сироты не провели пикет на День Конституции

На фото: Жилой вагончик отапливается печкой-буржуйкой, она быстро нагревается и быстро остывает. Если ночью не топить, то утром зимой вода замерзает. || Фото автора





Сирота Мария Проскурина вместе с дочерью живут в этом вагончике на Махамбетовке. За две маленькие комнатки и пристроенный коридор она платит 10 тысяч тенге в месяц. || Фото автора

В акимате Мартукского района уверяют, что занимаются проблемами сирот, не имеющих жилья. Выпускница спецшколы Мария Проскурина с ребёнком по-прежнему живёт в вагончике в Актобе и продолжает отстаивать своё право на бесплатное жильё. Она подала второй раз заявку на пикет и собирается написать письмо президенту.

В июле выпускницы спецшколы в Жайсане сироты Мария Проскурина, Альеся Юхно и Нина Шалпакова подали заявку на пикет в акимат Мартукского района. 30 августа, в День Конституции они намеревались выйти в парк райцентра с плакатами. Таким образом они хотели привлечь внимание общественности к проблемам сирот, много лет ждущих своей очереди на бесплатное жилье от государства. Многие из них живут на съемных квартирах. Положительного ответа на свою заявку от акимата они не получили. А мартукский правозащитник Асхат Шохом рассказал «Диапазону», что его предупреждали о том, что если несанкционированный пикет состоится, ему грозит срок в колонии как организатору. Еще до назначенной даты от участия в пикете отказалась Нина Шалпакова. Она самостоятельно нашла временное жилье в Маржанбулаке. Мартукский акимат помог сироте финансами на проведение водопровода и газопровода в дом. Также от пикета отказалась и Алесья Юхно, она согласилась ждать своей очереди на жилье от государства. А Мария Проскурина отозвала свою заявку на пикет на День Конституции.

– В Мартукском акимате мне предложили жилье в поселке Хазретовка. Мне сначала понравился дом, я согласилась, – рассказала Мария Проскурина, – мне сказали, что работу найдут, в город каждый день машины ездят. А потом на меня вышли жители Хазретовки и говорят: ты такая молодая, что ты будешь тут делать? В поселке нет никаких условий, местные сидят без работы, а уехать никуда не могут, дом можно продать только дешево, на эти деньги потом ничего не найдешь. Зимой дороги заметает, а ездят в город только такси-частники, как захотят. Получается, что меня обманули. Я отказалась от жилья в Хазретовке.Подала повторно заявку на пикет. На прием к акиму области не пускают, сейчас готовлю письмо президенту.

Мария Проскурина живет в вагончике на Махамбетовке с маленькой дочерью, платит в месяц 10 тысяч тенге. Вагончик отапливается печкой-буржуйкой, которая быстро нагревается и также быстро остывает. Если ночью не топить, утром вода превращается в лед. 30 августа она находилась в Мартуке дома у Асхата Шохома. В этот день туда же наведались и представители райакимата, возможно, чтобы убедиться, что сироты не устроят несанкционированный пикет. Правозащитника и корреспондента «Д» пригласили на беседу с акимом Мартукского района Нуржауганом Калауовым. Глава района утверждает, что никакого обмана не было, проблемами сирот занимаются, а с помощью пикета их не решить.

– Я лично занимаюсь их проблемами, встречаюсь с каждым, – рассказал Нуржауган Калауов. – Хочу объяснить ситуацию. Альеся Юхно стоит в очереди 5-й на получение жилье от государства. Я ей сказал, что до конца года помочь ей не смогу, но в начале 2018 года ее жильем обеспечат. Она согласилась подождать. Нина Шалпакова в очереди стоит 33-й. Мы не можем предоставить жилье, минуя очередников. Она нашла дом в Маржанбулаке. Несмотря на то что это другой район, мы оказали ей финансовую помощь на подведение водопровода, газ подведем. Средства эти внебюджетные. Также к нам за помощью обращался сирота Константин Некрасов, он в очереди на жилье стоит 3-м. До конца года дом ему предоставим. Мария Проскурина стоит в очереди на жилье 42-й. Никто ее не обманывал. Нашли ей дом в Хазретовке, ей вроде сначала понравилось все, но потом она передумала. В Хазретовке нормальные условия, три семьи из Актобе туда переехали, для них выкупили дома за счет бюджета, обеспечат работой. Дорогу там чистят постоянно, так как там есть крестьянские хозяйства. Марию могли бы устроить работать в школе. Она передумала, это ее право, но мы будем искать другие варианты.

По информации акима, за последние 10 лет в райцентре дома не строились, строительство велось в поселках. Поэтому для очередников выкупают дома в селах, там дешевле. Но необходимо провести все процедуры через госзакуп. Желающий продать свой дом государству должен подать заявку на портал. За последние 10 лет в очереди на жилье в Мартукском районе стояли 345 детей.

– Из них 174 – это уроженцы со всей области. Когда они учились в спецшколе в Жайсане, им здесь давали временную прописку, – говорит Нуржауган Калауов. – Получается, эти очередники со всех районов. Думаю, что это неправильно, например, когда ребенок из Алги стоит в очереди на жилье в Мартукском районе. Один район не может их всех устроить. К тому же каждый год таких детей прибавляется на 20-30. Я вышел с предложением на руководство области, чтобы другие районы тоже помогали решать проблемы своим уроженцам. Каждому району по 1-2 выпускника, так легче будет их обеспечить жильем. Чтобы когда они еще учатся, принимать меры для их последующего трудоустройства и обеспечения жильем. А идти в обход закона, минуя очередников, мы не можем. У нас в очереди стоят еще госслужащие, у них тоже есть права. Но пикеты проблему не решат, нужен диалог. Если встречаться, посидеть, подумать, то можно найти варианты, решить любые вопросы.