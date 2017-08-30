﻿ Народный репортёр. Почему в водохранилище погибает рыба?

Народный репортёр. Почему в водохранилище погибает рыба?

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Народный репортёр. Почему в водохранилище погибает рыба?

В Актюбинском водохранилище дохнут мальки. Их много вдоль берега.

Место: Актюбинское водохранилище.

Дата: 6 августа 2017 г.

Автор: анонимная публикация.

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