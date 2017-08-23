﻿ Поздравьте первоклашек в «Диапазоне»

Поздравьте первоклашек в «Диапазоне»

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Поздравьте первоклашек в «Диапазоне»

Ваши сын, дочка, внуки, дети друзей, соседей, знакомых идут в 1 класс?

Поздравьте их в «Диапазоне» с 1 сентября и началом первого учебного года. Для этого пришлите фото первоклассника (-цы) в парадной форме с коротким пожеланием. Фото и текст можно прислать на gazeta@rifma.kz или принести на ул. Есет батыра, 99. Ваши поздравления «Диапазон» принимает до 12 часов 4 сентября.

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