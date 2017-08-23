﻿ Бойцы ММА дрались под открытым небом

Бойцы ММА дрались под открытым небом

Автор:
Бойцы ММА дрались под открытым небом

20 августа впервые в нашей области турнир по смешанным единоборством ММА прошел под открытым небом в парке Первого президента. 16 бойцов из городских клубов по ММА дрались за призы акима города. Для многих из них выход на рейндж по смешанным видам единоборства стал дебютным. Адреналина было предостаточно. Почти все бои оканчивались досрочно техническим нокаутом или удушающим приемом. Были и минусы: мало сидячих мест для зрителей, остальным пришлось довольствоваться просмотром шоу за ограждением. Этот недостаток организаторы обещали исправить в будущем.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.08.2017, 21:23
  
В Хромтау выселяют около 300 человек
22.08.2017, 18:09
  
Триатлон в Актобе. Как стать чемпионом в 64 года и каким приплыл аким
22.08.2017, 16:28
  
Народный репортёр. После дождя дом в Юнис-сити заливает до второго этажа
22.08.2017, 16:26
  
Народный репортёр. На трассе в Хромтау сыпется новый асфальт
16.08.2017, 15:24
  
Боец ММА скончался после боя в США
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Хромтау выселяют около 300 человек
Двум игрокам ФК «Актобе» задолжал 1,2 млн евро
Поздравьте первоклашек в «Диапазоне»
Перед облакиматом сегодня концерт. Проспект перекроют
Народный репортёр. Лепёшка с грамматической ошибкой
Народный репортёр. Дорогу построили, а мусор не убрали
Народный репортёр. Остановки портятся через год
Народный репортёр. Колбаса растёт в саду
Народный репортёр. Возле школы костры из мусора
Народный репортёр. Клиника без парковки