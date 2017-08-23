﻿ Народный репортёр. Дорогу построили, а мусор не убрали

Месяц назад отремонтировали часть дороги от ул. Набережной до парка, а строительный мусор так и не убрали. Неужели чиновники не видят этого?
Место: 11 микрорайон, дорога от ул. Набережной к парку.
Дата: 21 августа 2017 года.
Автор: Шолпан.
Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.