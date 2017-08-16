﻿ В Актобе устанавливают отцовство по волосам и ногтям ребёнка

В Актобе устанавливают отцовство по волосам и ногтям ребёнка

Автор:
В Актобе устанавливают отцовство по волосам и ногтям ребёнка

Об этом «Диапазону» рассказала Рита Нуртигенова, руководитель молекулярного регенетического отделения Центра судэкспертиз по Актюбинской области.

Для обследования используют разные биоматериалы родителей и ребенка: образцы крови, слюны, волос, ногтей, по ним устанавливают отцовство и материнство. Результаты готовятся в срок до 20 дней, могут быть выданы и раньше. Спорящим родителям придется отдать за услугу более 40 тысяч тенге. Раньше для экспертиз актюбинцы ездили в Атырау и Астану.

Теги: , , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.08.2017, 22:23
  
Жуткие ожоги получили два брата от взрыва газового баллона
16.08.2017, 22:08
  
В колбасе нашли следы человеческой ДНК
16.08.2017, 16:10
  
Эксперт пояснил, как ДНК человека может попасть в колбасу
16.08.2017, 14:20
  
Колбасу "с ДНК человека" ищут на прилавках Актюбинской области
16.08.2017, 14:17
  
Сапарбаеву пожаловались, что врачи «раздевают» пациентов, назначая кучу лекарств
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
20 миллиардов на земли. Акимат снова берёт деньги у иностранных банков
Почему фуры из России не будут пускать в Актобе
20 миллиардов на земли. Акимат снова берёт деньги у иностранных банков
Народный репортёр. Опять разница в цене между прилавком и кассой
Народный репортёр. Деревья спилили и бросили
Народный репортёр. Автобусы мешают основному потоку машин
Народный репортёр. Оплату подняли, проблем с мусором меньше не стало
Народный репортёр. Знак есть, но его все игнорируют
Народный репортёр. Как СЭС смотрит на то, что дети будут играть рядом с мусором?
Народный репортёр. Дорогу перегородили самовольно