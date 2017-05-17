Инвалиду из затопленного дома подарили квартиру

На фото: 16 мая. Горакимат. Ербулату и его супруге вручили ключи от нового жилья. Въедут они в квартиру только после того, как прежний владелец ее покинет. Паводок уже второй раз разрушил дом этой семьи. || Фото автора

После паводка дом инвалида Ербулата Жамиева для жилья не пригоден. Бизнесмен Бахытжан Ержанов купил для семьи Ербулата квартиру с мебелью. На днях отметят новоселье.

В садоводческом коллективе «Госветсеть» на ГМЗ паводковыми водами затопило дом инвалида Ербулата Жамиева. Комиссия признала, что в доме больше жить нельзя. 15 мая Жамиеву сообщили, что депутат областного маслихата предприниматель Бахытжан Ержанов на собственные средства купил для них 2-комнатную квартиру в доме в 12-м микрорайоне. 16 мая Ербулату и его супруге в горакимате вручили ключи от нового жилья.

Деньги на квартиру принадлежат Ержанову, а инициатором идеи такого подарка стал аким Мугалжарского района Ербол Данагулов, объяснили «Д» чиновники.

У Ербулата Жамиева 5 детей, две дочери еще учатся в школе. Мужчина – инвалид первой группы, после инсульта он с трудом передвигается. Раньше работал водителем-экспедитором в ТОО «Рамазан».

– В 2008 году тоже был сильный паводок, мой дом пострадал. Потом я построил шпальный дом, теперь и его затопило. Вода была по пояс, – вспоминает Ербулат.

– Мы вышли в чем были, ничего с собой не взяли, мебель вся испортилась. Когда узнали о таком подарке, и смеялись, и плакали от счастья, – рассказала супруга Ербулата. – Сейчас мы пока живем на съемной квартире за деньги, которые нам дал акимат. Как только прежний владелец квартиры съедет, мы туда переселимся. Квартира уже с мебелью.

Также 16 мая нескольким горожанам, пострадавшим от паводка, в горакимате вручили от 150 до 200 тысяч тенге из общественного фонда «Колганат-Актобе».