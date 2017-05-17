Ночью в музее можно будет петь песни и смотреть на зубы акулы

На фото: 18 мая 2016 года. Перед музеем искусств у костра сидели древние люди, одетые в шкуры. || Фото из архива «Д»

18 мая в областном музее искусств пройдёт акция «Ночь в музее-2017». С 20:00 до 01:00 актюбинцев ожидает насыщенная программа.

Второй год областные музеи объединяются и делают уникальную программу для актюбинцев. Все музеи подходят к акции творчески.

– Это республиканская акция к Международному дню музея, – рассказала фонд-хранитель музея искусств Жансая Есенжанкызы. – В этом году актюбинцев ожидает много интересного. Например, мы надеемся приятно удивить наших горожан инсталляцией из ниток, скульптурами из скотча. Историко-краеведческий музей в выставке «Затерянный мир: палеонтологические богатства актюбинской земли» покажет окаменелые останки акул, черепа, макеты диких животных. Музей Алии Молдагуловой предложит попеть в караоке песни военных лет. Областной музей «Руханият» организует мастер-класс по правописанию арабских букв. А планетарий даст возможность понаблюдать за ночным небом через телескоп. И все это в музее искусств на пр. Абулхаир хана, 74 (бывший ЗАГС).