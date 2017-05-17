Народный репортёр. Опять сливают фекалии

Утро, район ГМЗ. Сливают фекалии в воду, где в 30 метрах живут люди!»

Место: район ГМЗ.

Дата: 11 мая 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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