Народный репортёр. Саженцы превратились в сухие веточки

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Народный репортёр. Саженцы превратились в сухие веточки

За областной филармонией в прошлом году высадили много саженцев. Почти все они превратились в сухие веточки. »

Место: ул. Есет батыра, сквер за облфилармонией.

Дата: май 2017 года.

Автор: Салима.

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