Евгений Гончаров выиграл золото чемпионата Европы по гиревому спорту

Теперь актюбинский атлет готовится к чемпионату мира.
Чемпионат Европы прошел в Латвии, в Даугавпилсе с 11 по 14 мая. В нем принимали участие атлеты из 24 стран. 12-кратный чемпион мира и по совместительству начальник горотдела спорта Актобе Евгений Гончаров выиграл золото чемпионата. Впереди чемпионат мира, на котором кумир актюбинской молодежи планирует взять 13-е золото.
– Спасибо всем за поздравления и поддержку. Ваши слова заряжают энергией и заставляют двигаться дальше. А дальше мир, заветная мечта и цель под №13, – написал на своей страничке в Инстаграм Евгений.
В прошлом году на чемпионате мира в Актобе Гончаров завоевал серебряную медаль. Чемпионат мира по гиревому спорту этой осенью пройдет в Южной Корее, в Сеуле.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.