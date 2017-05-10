28 мая в Актобе пройдёт марафон

По предварительным данным, регистрация будет проходить в фитнес-клубах, там же можно будет получить номерки, передаёт газета «Диапазон».

В этом году спортивный марафон проведут 28 мая.

– В планах провести марафон 28 мая, с 8 утра от облакимата. Но сейчас все на стадии разработки, так как в этом году мы собираемся изменить маршрут движения. Будем согласовывать его с дорожными службами, – рассказывает ведущий специалист горотдела физической культуры и спорта Биржан Мусаев. – В программе соревнований будут дистанции 3 км (массовый старт), 10 км и 21 км.

Как рассказал Биржан Мусаев газете «Диапазон», в ближайшие дни они сделают номерки и, возможно, раздадут их в фитнес-клубы. Таким образом, желающие смогут пройти регистрацию и получить свои номерки.

– Точный маршрут, время и место сбора сообщим позже, – добавляет Мусаев.