28 мая в Актобе пройдёт марафон

Автор:
28 мая в Актобе пройдёт марафон

По предварительным данным, регистрация будет проходить в фитнес-клубах, там же можно будет получить номерки, передаёт газета «Диапазон».

В этом году спортивный марафон проведут 28 мая.

– В планах провести марафон 28 мая, с 8 утра от облакимата. Но сейчас все на стадии разработки, так как в этом году мы собираемся изменить маршрут движения. Будем согласовывать его с дорожными службами, – рассказывает ведущий специалист горотдела физической культуры и спорта Биржан Мусаев. – В программе соревнований будут дистанции 3 км (массовый старт), 10 км и 21 км.

Как рассказал Биржан Мусаев газете «Диапазон», в ближайшие дни они сделают номерки и, возможно, раздадут их в фитнес-клубы. Таким образом, желающие смогут пройти регистрацию и получить свои номерки.

– Точный маршрут, время и место сбора сообщим позже, – добавляет Мусаев.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.04.2017, 17:31
  
13 тысяч человек участвовали в «Алматы марафон»
30.10.2016, 12:23
  
В Алматы 200 человек в костюмах к Хэллоуину пробежали по лестницам 4
28.09.2016, 21:09
  
72-летний актюбинец пробежал полумарафон
23.09.2016, 15:45
  
24 сентября в Актобе будут перекрыты центральные улицы
22.09.2016, 14:26
  
​24 сентября в Актобе пройдет спортивный марафон 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (8):
Сортировать:
фото пользователя Aoifes
Aoifes
А можно поподробнее напечатать, в каких фитнес-клубах номерки и какой маршрут?
Ответить
11.05.2017, 13:15
фото пользователя Legolas
Legolas
Марафонская дистанция - 42 км 195 метров... если что... wink
Ответить
11.05.2017, 13:18
фото пользователя Aoifes
Aoifes
21 км - полумарафон.
Ответить
11.05.2017, 13:22
фото пользователя Legolas
Legolas
10 км - четвертьмарафон...??? wink
Ответить
11.05.2017, 13:25
фото пользователя logovaldis
logovaldis
А три километра тогда что?) Восьмушка?)))
Ответить
11.05.2017, 13:54
фото пользователя Keks1
Keks1
Недомарафон wink
Ответить
11.05.2017, 14:32
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Марафон в версии лайт для немощных..)
Ответить
11.05.2017, 17:56
фото пользователя 1870
1870
пробежаться босиком бы по росе...
Ответить
11.05.2017, 14:16
Последние новости раздела
В живых остались три ветерана войны, работавших в милиции
5 актюбинцев хотят в сенаторы, но выберут одного
В парке пели песни под гармонь и ели солдатскую кашу
В Актобе посадили яблоневый сад имени Димаша 4
Народный репортёр. Жилгородок превращается в свалку
Народный репортёр. Это не рынок, это базар! 4
Народный репортёр. Припаркованная «ГАЗель» мешает всем 1
Народный репортёр. «Тюльпан» потрепало ветром 10
Народный репортёр. Траншеи под кабель просто присыпали 1
Народный репортёр. Дерево нависло над подъездом
Loading...