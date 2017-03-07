Народный репортёр. Купили картошку по цене дорогого лука

В «Дине» купили 3 кг картофеля по 479 тенге за 1 кг. За пакет отдали 1501 тенге. Оказалось, на стикере - цена за «лук красный». В магазине нам вернули разницу 1000 тенге. Мы написали заявление в администрацию, хотели зарегистрировать его и получить ответ, но нас не допустили к руководству.

Место: магазин «Дина», пр. А.Молдагуловой, 53-а

Дата: 17 февраля 2017 года .

Автор: О.С. Дубовенко

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