Без отчислений в фонд медстрахования не примут даже в поликлинике

С 1 января 2018 года в стране снова запускают обязательное медицинское страхование. Для этого предприятия обязаны перечислять за каждого работающего 1% от заработка ежемесячно. Далее суммы будут расти. За безработных платит государство, самозанятые люди уже с 1 июля 2017 года должны вносить в фонд 5% от минимальной зарплаты. Тех, кто не платит, с 2020 года не примет даже участковый врач.

Медстрахование в Казахстане уже вводили в 90-х. Предприятия за нас перечисляли деньги, но страховые полисы так и остались бумажкой. В больницу люди должны были приходить со своими лекарствами, матрацем и бельем. Миллионы из ФОМСа украли, председатель свалил за бугор, его не нашли. Не повторится ли история снова?

– Теперь этого не будет, – уверяет глава обл­здрава Асет Калиев [на фото]. – Подготовка идет с 2010 года. Фонд ОСМС – некоммерческая организация в виде АО, единственный его учредитель – правительство, все средства контролируются Нацбанком. В 1996-97-м государство не было готово к работе по страховой медицине, состояние экономики было другое. Страховая система работает во всех странах, к уровню которых мы стремимся. В Израиле, Южной Корее тоже такая система. Отличие в нюансах. Страховая медицина повысит ответственность людей за свое здоровье. Они должны стремиться к тому, чтобы не болеть, потому что за здоровье придется платить.

Как объясняет Асет Калиев, взносы 1% от зар­платы за работников с 2018 года начнут перечислять работодатели. Работники сами 1% от заработка для медстрахования перечисляют с 1 января 2019 года. Это будет делаться автоматически, как в ЕНПФ. Самозанятые с 1 июля 2017 года платят на медстрахование 5% от минимальной зарплаты. Государство будет платить за отдельные категории населения и за всех в базовый пакет. Что это такое? Сейчас здравоохранение финансируется через местный и республикан­ский бюджеты. Теперь будет базовый пакет – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, финансируемый за счет бюджета, и страховой пакет, который формируется за счет страховых взносов. Детям, пенсионерам, инвалидам, участникам войны, беременным, женщинам в отпуске по уходу за детьми, осужденным и т. д. будут доступны оба пакета. Остальным из первого пакета будет оказываться экстренная помощь, стационарная помощь при туберкулезе, онкологических и других социально значимых заболеваниях и до 2020 года поликлиническая помощь, а также обеспечение лекарствами. С 2020 года помощь в поликлинике, в том числе самозанятому населению, будут оказывать только за счет страховки. Для этого важно всем вносить деньги за медстрахование. С 2018 года и плановая госпитализация будет доступна только тем, кто делал такие отчисления. По работающим, думаем, вопросов не возникнет. Проблема возможна с самозанятыми людьми. Таких в области 76 300 человек. Из них 23 100 – непродуктивные самозанятые. В основном это сельские жители, которые кормят себя сами, доход государству не приносят. К продуктивным самозанятым относятся частные нотариусы, адвокаты и другие люди, работающие по договорам. Безработных в области 21 тысяча человек, за них будет платить государство, лишь бы они имели официальный статус. Самозанятым надо платить самим, причем перерывов не должно быть, иначе страховой пакет будет недоступным. В месяц, мы подсчитали, надо вносить 1 222,95 тенге, в год 14 645,4 тенге.

В страховой пакет входит поликлиническая, паллиативная помощь, сестринский уход, лекарственное обеспечение, плановая госпитализация, высокотехнологичная медпомощь, куда входит эндопротезирование суставов, пересадка органов, операции на сердце и другие. Список заболеваний, при которых лекарства выдают бесплатно, расширится.

– Людям надо заключать договор для перечисления взносов?

– Нет, договора фонд ОСМС будет заключать только с поставщиками медуслуг – поликлиниками и больницами. Для перечисления денег населением достаточно обращаться в банк, там откроют счет. Работающим этого делать не нужно. За них перечисляют взносы работодатели. Страхового полиса тоже не будет. В поликлинике будут вести прием по ИИН. По нему проверят, есть отчисления или нет, будут вести прием.