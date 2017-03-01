В Актобе провели 7-ю операцию по пересадке печени

Автор:
В Актобе провели 7-ю операцию по пересадке печени

На фото: 28 февраля. Областная больница. Корейские хирурги вместе с актюбинскими пересадили женщине печень дочери.

48-летней жительнице Актобе пересадили печень дочери. Впервые в СНГ изъятие донорского органа провели лапароскопическим путём через проколы.

Трансплантацию проводил профессор Кванг Вунг Ли из Южной Кореи. Операцию начали в 9 утра и закончили в 14:30. Уже вечером и мама, и дочка пришли в себя, их состояние у врачей опасений не вызывает.

– Забор донорской печени провели через проколы, с помощью гибкого лапароскопа 3D, – говорит профессор Базылбек Жакиев. – Оборудование такое пока есть только в област­ной детской больнице, мы использовали его. Лапароскопическая операция менее травматична. Везде в СНГ изъятие органа проводят открытым способом. Профессор Ли показал, как это делают в лучших мировых клиниках. До этого через проколы мы изымали только почки. Всего в Актобе провели 20 трансплантаций почек, из них при 13 пересадках орган изымали через проколы.

У больной женщины с 2005 года был вирусный гепатит С, со временем развился цирроз. Лечение эффекта не давало, и хирурги пошли на трансплантацию.

– У донора взяли часть печени, за полгода она должна восстановиться на 80%. До конца года в областной больнице планируется провести еще 4 операции по пересадке печени, – говорит врач.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
01.03.2017, 12:47
  
В актюбинских школах и колледжах 156 беременных девочек
01.03.2017, 10:54
  
Доктор Пилюлькин учил детей правильному питанию
22.02.2017, 21:49
  
О чём народ просил Сапарбаева 2
23.02.2017, 15:01
  
​Электронный паспорт здоровья появится у казахстанцев в 2018 году
20.02.2017, 16:06
  
Алексей Цой стал вице-министром здравоохранения РК
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Жители Кызылжара подрались из-за порванного государственного флага
Димаш впервые за два месяца побывал в Актобе
Сапарбаев поручил «Актобе» занять не ниже 6-го места
Народный репортёр. В Алге по дорогам не проехать – везде колея
Народный репортёр. Лёд с крыши разбил навес
Пришли новость в «Диапазон» - получи 500 тенге
Директор ТЦ «Нурдаулет» Манзапа Байжаркинова: Акимат требует снести монумент Независимости «Алтын Адам». Мы пишем письмо президенту
Дворец школьников за 1,3 миллиарда скоро начнёт работать в Батысе-2
Около Курайли убили двух косуль
О чём народ просил Сапарбаева 2
Loading...