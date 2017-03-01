В Актобе провели 7-ю операцию по пересадке печени

На фото: 28 февраля. Областная больница. Корейские хирурги вместе с актюбинскими пересадили женщине печень дочери.

48-летней жительнице Актобе пересадили печень дочери. Впервые в СНГ изъятие донорского органа провели лапароскопическим путём через проколы.

Трансплантацию проводил профессор Кванг Вунг Ли из Южной Кореи. Операцию начали в 9 утра и закончили в 14:30. Уже вечером и мама, и дочка пришли в себя, их состояние у врачей опасений не вызывает.

– Забор донорской печени провели через проколы, с помощью гибкого лапароскопа 3D, – говорит профессор Базылбек Жакиев. – Оборудование такое пока есть только в област­ной детской больнице, мы использовали его. Лапароскопическая операция менее травматична. Везде в СНГ изъятие органа проводят открытым способом. Профессор Ли показал, как это делают в лучших мировых клиниках. До этого через проколы мы изымали только почки. Всего в Актобе провели 20 трансплантаций почек, из них при 13 пересадках орган изымали через проколы.

У больной женщины с 2005 года был вирусный гепатит С, со временем развился цирроз. Лечение эффекта не давало, и хирурги пошли на трансплантацию.

– У донора взяли часть печени, за полгода она должна восстановиться на 80%. До конца года в областной больнице планируется провести еще 4 операции по пересадке печени, – говорит врач.