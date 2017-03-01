Димаш впервые за два месяца побывал в Актобе

На фото: Актюбинцы встретили Димаша с флажками и шариками, с песнями «Еркем» и «Дайдидау».

Китайские журналисты делали репортаж о жизни Димаша в его родном городе.

25 февраля Димаш Кудайбергенов прилетел в Актобе из Китая. Несмотря на пасмурную погоду и дождь со снегом, поклонники таланта собрались в аэропорту еще за пару часов до прилета. В основном их организованно доставили из учебных заведений, но некоторые приехали сами, узнав о приезде в Интернете. Актюбинцы встретили Димаша с флажками и шариками песнями «Еркем» и «Дайдидау», с удовольствием делали селфи и снимали на видео происходящее. Встречать 22-летнего Димаша приехал и аким области Бердыбек Сапарбаев, его заместители и другие чиновники.

Как выяснилось, китайские журналисты решили снять фильм про актюбинца участника телевизионного конкурса.

– В Актобе и в Астане встретили его хорошо. Он приехал всего на полтора дня, с ним приехали журналисты китайского телевидения, которые решили сделать репортаж о родном городе Димаша, – говорит Светлана Айтбаева, мама певца. – Вечером прилетели, а с утра начались съемки, они за день побывали во многих местах. Съездили в его школу, были в музыкальном колледже им. Жубанова. Колоссальная была проделана работа.

По словам Светланы Айтбаевой, Димаш скучал по дому и по своим родным. Однако уделить время семье получилось лишь к ужину, за семейным дастарханом.

– Приехать домой и не отведать нашего блюда «ет» [бешбармак. – Ред.]? Без этого никак, – с улыбкой отвечает Светлана Айтбаева газете «Диапазон». – Но между этапами всего лишь 5 дней, и то из них 3 дня ушли на поездку в родной город. Поэтому в свободное от бесед, еды и съемок время Димаш учил слова, репетировал, разучивал мелодию. Сейчас из 8 участников осталось только трое. Напряжение есть, ведь к конкурсу подключились новые участники с новыми силами.

В следующем туре Димаш будет исполнять песню на английском языке. Как делятся родные актюбинца, это будет мировой хит, который должен всем понравиться.

Димаш пользуется огромной популярностью уже не только в Китае, но и за его пределами. Актюбинцу пишут письма фанаты, а на странице в Инстаграм ему пишут комментарии люди из разных стран: Канады, США и Дании, приглашают его в гости.

Основатель продюсерского центра BGTalent Ние Синьюань в интервью китайским СМИ сообщил, что до конца этого года выйдет в свет сольный альбом Димаша Кудайбергенова.