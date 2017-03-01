Народный репортёр. В Алге по дорогам не проехать – везде колея

Хотелось бы пожаловаться на коммунальные службы. В Алге невозможно нормально ездить на легковом автомобиле по улицам: всюду огромная колея, дороги совсем не чистятся.

Место: г. Алга

Дата: февраль 2017 года

Автор: Николай Снимщиков

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