Народный репортёр. В Алге по дорогам не проехать – везде колея

Хотелось бы пожаловаться на коммунальные службы. В Алге невозможно нормально ездить на легковом автомобиле по улицам: всюду огромная колея, дороги совсем не чистятся.
Место: г. Алга
Дата: февраль 2017 года
Автор: Николай Снимщиков
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