Пришли новость в «Диапазон» - получи 500 тенге

Теперь «Диапазон» будет платить 500, 1 000 и 3 000 тенге читателям, которые пришлют новость в «Народный репортёр».

Ежедневно вы становитесь очевидцами интересных событий, проблемных ситуаций или курьезных происшествий. Увидели что-то необычное: пожар, ДТП или как снег упал на машину? Пришлите фото и описание в «Диапазон». Каждая опубликованная в рубрике «Народный репортер» новость будут оплачена: событие – 500 тенге, помеченная знаком «новость недели» – 1 000 тенге, «суперсенсация» – 3 000 тенге. Фото должно быть уникальным, эксклюзивным, не опубликованным ранее в соцсетях и других СМИ. Не забудьте указать время и место, а также ваши имя, отчество и фамилию (как в удостоверении личности, не для печати, а для получения вознаграждения).

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14