Около Курайли убили двух косуль

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Около Курайли убили двух косуль

Около поселка Курайли полицейские Заводского отдела напали на след браконьеров. Они передвигались на снегоходе. Обоих мужчин задержали.

– Оба задержанных – жители области. У них обнаружили два ружья. В 12 километрах от места задержания полицейские нашли остатки разделанных туш двух косуль, – сообщили в пресс-службе ДВД.

На задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота».

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