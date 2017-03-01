Около Курайли убили двух косуль

Около поселка Курайли полицейские Заводского отдела напали на след браконьеров. Они передвигались на снегоходе. Обоих мужчин задержали.
– Оба задержанных – жители области. У них обнаружили два ружья. В 12 километрах от места задержания полицейские нашли остатки разделанных туш двух косуль, – сообщили в пресс-службе ДВД.
На задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота».
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