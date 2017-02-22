О чём просил народ Сапарбаева

На фото: Инвалиды просили Сапарбаева построить санаторий в Актобе. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Вчера прошла отчётная встреча акима области Бердыбека Сапарбаева с населением. Диалог власти и народа организовали в загородном теннисном центре. Жителей города и сёл волновали дороги, работа, жильё и вода.

В прошлом году отчет акима области проходил во дворце «Коныс». В этом ближе к природе, но дальше от народа, в теннисном центре, там отменили тренировки у детей. Добраться в Кирпичный нелегко, и акимат предоставил автобусы. Из-за скопления машин и узкой дороги образовались пробки.

В теннисном центре перед началом погас свет, но вскоре проблему решили. Корт заполнили около 2 тыс человек: депутаты, чиновники, жители, люди в костюмах и с наушниками, предприниматели, снова чиновники и снова люди с наушниками. Одному из них не понравилось, что корреспондент «Диапазона» снимает, как он выразился, «на смартфон», он дал «ценный» совет снимать на камеру.

Самые важные гости из Астаны расселись в первых рядах. Это гос­инспектор администрации президента РК Шалкар Байбеков, председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев, секретарь НДП «Нур Отан» Зауытбек Турисбеков. Глава региона докладывал о реализации программ и поручений Елбасы.

– Рост экономики региона ожидается на уровне 102%. Было создано 16 тыс. рабочих мест, что позволило удержать безработицу на уровне 4,8%, – говорил Бердыбек Сапарбаев. – Актюбин­ская область обеспечена собственными продуктами питания на 70%. Один из способов снижения цен на продукты – создание межрегиональной кооперации, мы работаем с южными и центральными регионами. За счет этого мы в прошлом году продали им продукцию на 9 млрд тенге, а они завезли нам продукты на 4,5 млрд. Так планируем снизить цены на 20-25%.

За счет государственно-частного партнерства строятся станция скорой помощи, больница, детская стоматология, ледовый дворец, 23 школы, 65 дет­садов. На все это выделено 28 млрд тенге. Также аким сообщил, что в прошлом году под жилищное строительство дали около 8 тыс. земельных участков. В этом году дадут более 14 тыс. В 2017-2018 годах намерены построить 500 малоэтажных быстровозводимых домов для очередников.

Аким области успел поблагодарить Ерболата Досаева за помощь в возведении 616 тысяч кв. м. жилья. Гости из Астаны хлопали в ладоши. В это время вдоль задних рядов к микрофону прорывались горожане и выстраивались в длинную очередь, чтобы сказать акиму о наболевшем.

Настало время вопросов. Перед каждым микрофоном женщины (даже с детьми) и престарелые. Первыми обращались те, у кого было меньше вопросов и больше благодарностей. Между дифирамбами и пожеланиями молодые бухгалтеры и физики просили помочь найти работу. У Бердыбека Сапарбаева спросили о бурно обсуждаемой 26-й статье Конституции, которую хотят видоизменить.

– Легально имущество казахстанца охраняется законом. Теперь это касается и иностранцев, ведь у них есть машины, телефон, и они должны защищаться. Но земля иностранцам продаваться не будет. В прошлом году мы все решили, – ответил он.

Жители Юнис Сити пожаловались, что не могут оформить квартиры, они в залоге у Forte Bankа и просили создать стол переговоров с банком и ДВД. Аким пообещал. Жильцы поселков Россовхоз и Теренсай просили подключить воду, сделать дороги, улучшить работу автобусов между селом и городом. А горожане просили надземные и подземные переходы. На все просьбы аким области отвечал утвердительно. Житель Байганинского района спросил, строится ли полигон для неф­теотходов возле сел. Главный эколог тут же ответил: нет.

Актюбинец пожаловался, что на земельных аукционах начинающие предприниматели с капиталом в 600 тыс. выиграть не могут, за землю выкладывают по 60 млн.

Когда очередь дошла до аксакалов с палочками, объявили: время вышло. Пенсионер просил микрофон, люди в костюмах усаживали его. Аксакал пытался пробиться к акиму – не получилось.

– Я предприниматель, делаю сундуки, двери с казахскими орнаментами. Вот хвалятся, что помогают бизнесу. К акиму 2 года не могу попасть, просил землю для строительства здания. Не дают! Отправили в банк, там инвалидам не дают. Я ведь не перекупщик, сам создаю свой товар, хоть и инвалид, но нет поддержки, – сказал инвалид 1-й группы по имени Тельман [на фото] «Диапазону»