Водители «Зелло» не дали погибнуть трём рыбакам и женщине на морозе

На фото: Куаныш Калышев и Асхат Такауев часто выезжают в рейды по городу и вне его. || Фото автора





Среди активистов акции «Снежный плен» есть и девушки. || Фото из архива Асхата ТАКАУЕВА

О необычных случаях на заснеженных актюбинских дорогах рассказали «Диапазону» активисты акции «Снежный плен».

Акция появилась месяц назад, но уже в команде работают 15-20 водителей из Актобе, среди них и четыре девушки. Водители помогают людям, которые застряли в снежном плену, оказались заложниками сломанной машины.

– Спасение рыбаков было сложной задачей, – говорит Асхат Такауев, куратор акции «Снежный плен». – Они поехали на рыбалку на Актюбинское море. Погода была ясная, бурана не было. А вот на следующий день, 19 февраля начался буран. Мы словно почувствовали, что нам надо ехать в ту сторону на рейд. У нас с собой были лопаты, тросы. Мы буквально пробивались к ним, не могли добраться, так как они застряли на низкой машине, а их было три человека. Спасали мы их 4 часа. Кое-как добрались, взяли на буксир и вытащили. Мы часто проводим рейды, курируем дороги. Наши активисты поехали в Хлебодаровку и на дороге увидели женщину, она стояла на морозе 50 минут, никто даже не останавливался.

Однако бывали случаи, когда сами спасатели оказывались в плену. Один раз они застряли и пытались согреться в одной машине целой толпой. Откапывать машины было бесполезно, из-за бурана люди задыхались, а за время короткого отдыха метель снова закапывала их машины. Грелись до раннего утра, 5 часов. За это время мимо них проехали больше 30 внедорожников, хотя стояли они в 5 метрах от дороги, рассказал «Диапазону» активист Куаныш Калышев.

– Молодые люди вечером поехали на «ГАЗели» на родник и застряли, – делятся воспоминаниями водители. – Пришлось их ночью спасать.

В будущем они намерены спасать водителей, которые застрянут в грязи и воде. По их словам, они вооружатся еще и калошами, чтобы не утонуть в весенний паводок.

Если вы попали в снежный плен или хотите принять участие в акции в роли спасателя, обратитесь по телефону 8 707 892 77 70.