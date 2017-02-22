Народный репортёр. Между заборами двоим не пройти

На месте бывшего стадиона между школами №32 и №35 строят Ледовый дворец. Из-за строительства люди ходят между двумя заборами, а проход сделали очень узким, вдвоем не разминуться.

Место: 11 микрорайон.

Дата: февраль 2017 года.

Автор: Baurjan Imanalin.

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