Народный репортёр. Столкнулись фура и грузовик с щебнем

На выезде из города в сторону Хромтау, около стелы столкнулись два большегруза – фура и грузовик, перевозивший щебень.
Место: район Заречного.
Дата: 22 февраля 2017 года.
Автор: Н.Жиброва.
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