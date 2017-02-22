Народный репортёр. Столкнулись фура и грузовик с щебнем

На выезде из города в сторону Хромтау, около стелы столкнулись два большегруза – фура и грузовик, перевозивший щебень.

Место: район Заречного.

Дата: 22 февраля 2017 года.

Автор: Н.Жиброва.

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