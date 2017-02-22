В департаменте юстиции новый начальник

Им стал 37-летний Берик Беркимбаев, уроженец ЮКО. Он имеет 2 высших образования, в том числе университета в Великобритании. Работал на различных должностях в генпрокуратуре, в Верховном суде, в минюсте. До назначения был заместителем директора департамента по защите имущественных прав государства в МЮ РК. Бывший руководитель департамента юстиции области Турлыханова перешла на работу в ВКО.