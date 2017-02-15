Двое жителей Айтекебийского района остались ночью в степи

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Их спасали 15 февраля до 6:30 утра. Колонна машин ехала из Караойя в Уил, застряла в сугробах, не доехав до Уила 40 км.

Вчера в 2 часа ночи мужчин доставили домой в Аралтобе. 53-летний житель поселка со своим 23-летним сыном выехали верхом на пастбище, а вернуться назад уже не смогли.

На поиски пропавших примерно в 11 часов вечера из Аралтобе выехали 10 человек на тракторах. Вместе с ними аким сельского округа Ербакыт Каржаубаев.

– Отец и сын держат лошадей. Зимой они пасутся в степи. Мужчины через день выезжали туда, присматривали за животными. Несколько дней у нас были бураны. Погода прояснилась только 14 февраля. Вот отец с сыном и поехали в степь, – рассказывает аким Аралтобинского округа Ербакыт Каржаубаев. – Около 23 часов мужчины позвонили домой, сказали, что остаются в степи. Лошади, на которых они были, устали, не идут и им нужна помощь. Мы организовали людей, поехали их искать. Отец и сын пытались идти пешком, но снег в степи очень глубокий. Мы держали с ними связь, спрашивали, где они, просили идти на свет, так и нашли. Примерно в 2 часа ночи пропавших доставили домой.

Доставили в Аралтобе и одну из лошадей, на которой были табунщики. Вторую пришлось оставить в степи, она не могла идти.

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