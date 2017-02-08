Сегодня в драмтеатре работники акимата принимают горожан

Прием продлится с 10 до 13 часов.

– Любой желающий без предварительной записи может обратиться по волнующему его вопросу. Отвечать и давать разъяснения будут руководители отделов образования, земельных отношений, ЖКХ, учета жилищного фонда, архитектуры и градостроительства, занятости и социальных программ, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, предпринимательства, сельского хозяйства, РАГС и других, – сообщила пресс-секретарь акима Актобе Лариса Томчук.

Свои вопросы люди смогут задать депутатам гормаслихата, членам общественного совета, представителям местной полиции, городского управления госдоходов, «Жилстройсбербанка», управления защиты прав потребителей, они также будут вести прием.