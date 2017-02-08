Сегодня в драмтеатре работники акимата принимают горожан

Автор:
Сегодня в драмтеатре работники акимата принимают горожан

Прием продлится с 10 до 13 часов.

– Любой желающий без предварительной записи может обратиться по волнующему его вопросу. Отвечать и давать разъяснения будут руководители отделов образования, земельных отношений, ЖКХ, учета жилищного фонда, архитектуры и градостроительства, занятости и социальных программ, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, предпринимательства, сельского хозяйства, РАГС и других, – сообщила пресс-секретарь акима Актобе Лариса Томчук.

Свои вопросы люди смогут задать депутатам гормаслихата, членам общественного совета, представителям местной полиции, городского управления госдоходов, «Жилстройсбербанка», управления защиты прав потребителей, они также будут вести прием.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.02.2017, 11:45
  
​9 февраля в драмтеатре акимат Актобе примет граждан
04.10.2016, 12:39
  
Актюбинцы могут обратиться к прокурору по телефону горячей линии
19.07.2016, 20:27
  
26 июля представитель генпрокурора примет актюбинцев
16.05.2012, 18:44
  
Депутаты вышли на большую дорогу 4
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Ветер сдул с высотки 12-метровую конструкцию
Народный репортёр. У Вечного огня завалили грязью скамейки
105 человек спасли из снежных заносов
Димаш побеждает в Китае и будет петь в «Голосе Америки»
В Актобе снова подорожал бензин. Антимонопольщики проверяют законность
Обожжённый водитель заставил начальника заплатить за травмы
Должник-алиментщик пытался выехать из страны по удостоверению своего брата
Актюбинцев приглашают на февральскую ярмарку
Жаксыгали Иманкулов, главный эколог области: Гибель скота и болезни – выдумка сельчан и журналистов
Чиновник, показавший полицейским «служебку» вместо водительских прав, стал заместителем акима
Loading...