Чиновник, показавший полицейским «служебку» вместо водительских прав, стал заместителем акима

На фото: Бывший глава диссовета ЗКО Нурлан Суюнбаев за рулем служебной машины во время рейда полицейских в Атырау. || Кадр из видео

Экс-глава дисциплинарного совета ЗКО Нурлан Суюнбаев назначен замакима Айтекебийского района.

В 2015 году Нурлан Суюнбаев уволился после того, как в Сети появилось видео с его участием. На видео сотрудники полиции и антикоррупционщики в Атырау остановили служебную машину, за рулем которой был глава диссовета ЗКО Нурлан Суюнбаев. На просьбу показать водительские права Суюнбаев показал свое служебное удостоверение. Стражи порядка тут же сделали ему замечание, что он, наоборот, должен бороться с теми, кто злоупотребляет служебной «корочкой».

Позже сообщили, что Суюнбаев не совершал никакого правонарушения, машина не принадлежит департаменту госслужбы, а в момент съемок видео председатель диссовета был в отпуске. Но Суюнбаев уволился по собственному желанию.

В 2017 году Нурлана Суюнбаева назначили заместителем акима Айтекебийского района Актюбинской области. До этого, как указано на странице акимата Айтекебийского района в instagram, бывший глава диссовета в 2016 году возглавлял отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог Айтекебийского района.