Инвалидам-колясочникам дали временное жилье

На фото: 3 месяца назад Владимир Кулинский передвигался ползком по грязному полу старого общежития. Сейчас он на коляске и живет в новой квартире.|| Фото Владимира ЗОБЕНКО

Четырём семьям инвалидов 1-й группы с тяжёлыми жилищными условиями дали временное жильё до наступления их очереди на квартиру из жилищного фонда.

В специализированном доме для инвалидов-колясочников по Маресьева квартиры получили 33 инвалида 1-2 групп. В доме все адаптировано для инвалидов в коляске.

Вместе с женой и двумя детьми 57-летний Владимир Кулинский, лишенный ног и руки, до прошлой недели жил в крохотной комнате в общежитии. О нечеловеческих условиях жизни «Диапазон» писал в прошлом году. С тех пор многое изменилось. Боевое братство воинов-афганцев подарило Кулинскому инвалидную коляску. А на прошлой неделе власти города дали временное жилье.

– Если со мной что-то случится, квартира остается детям, они будут здесь, пока не получат квартиру по очереди, – рассказывает Владимир Кулинский.

Квартира чистая, комната просторная, но есть небольшие проблемы с отоплением, на дверь балкона повесили одеяло. Но семье Кулинских после общаги холод в новом жилье не беда.

– Хотим подключить кабельное ТВ, Интернет, но нам говорят, нужен собственник. А мы не знаем, кто был хозяином. На нас пока ничего не оформили, – беспокоится Кулинский.

– Все документы оформим в ближайшее время. Эти квартиры будут оформлены на них, – уверяет завсектором учета жилфонда Жанаргуль Дуйсекенова.

Владимир Кулинскийблагодарит волонтеров-студентов ЗКГМУ, фонд «Актобе кайырымды жандар», власти города и области, а также журналистов.

Сосед Кулинского Алтынбек Жанбырбаев, также инвалид 1-й группы получил 1-комнатную квартиру. Он получил по «Дорожной карте занятости» кредит 1,6 млн тенге, чтобы открыть службу такси. Жанбырбаев также в очереди на жилье.

– Я встал в очередь в 2005-м, до сих пор не подошла. Жду. Хорошо, хоть такую квартиру предоставили, – говорит Алтынбек.

Еще один инвалид-колясочник, получивший временное жилье в доме инвалидов, 32-летний Михаил Холостенко. Он женат, имеет двух детей, занимается спортом.

Также временную квартиру в доме по ул. Бр.Жубановых получила Жанар Есетова. Ей 23 года, сирота, сейчас проходит молодежную практику в филиале «Нур Отана».

С условиями проживания инвалидов во временном жилье ознакомились главы области и города.

К 1 января 2017 года в Актобе 10 883 инвалида: 1 598 – дети-инвалиды,

1 136 – инвалиды 1-й группы, 4 393 – 2-й группы, 3 756 – инвалиды 3-й группы.