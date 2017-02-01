После фурора в Китае Витас запретил Димашу петь его песни

На фото: Китай. Чанша. На 2-м этапе конкурса I Am a Singer Димаш Кудайбергенов снова был первым.

28 января певец Димаш Кудайбергенов победил на 2-м этапе конкурса I Am a Singer в Китае с композицией Витаса «Опера-2». Но Димаш спел песню на 2 тона выше. Витас пожаловался на певца юристам.

Актюбинский певец Димаш Кудайбергенов участвует в самом известном в Азии конкурсе I Am a Singer в Китае, в городе Чанша. За его успехами наблюдает 2-миллиардная аудитория. Димаш победил на первом этапе с песней SOS d’un terrien на французском, а в минувшую субботу произвел фурор, перепев Витаса. 22-летний певец стал настоящей звездой в Китае, у него стало больше поклонников и в Казахстане. Конкурс I Am a Singer открыл молодого певца заново даже для тех, кто его знал. Актюбинцы в соцсетях делятся видео с Димашем: вот ему не дают прохода китайские фанатки, вот он фотографируется с ними, а вот он общается в Скайпе с бабушкой и просит ее не плакать. «Свою победу посвящаю вам, – говорит он ей. – Почему ты все время плачешь?».

Конкурс продлится до начала апреля, состоит из 14 этапов, его транслируют на самом рейтинговом китайском телеканале HunanTV. В нем участвуют 7 известных исполнителей. Каждую неделю выбывает один участник и присоединяется новый. Победителя выбирает аудитория. Наш Димаш самый молодой. Со всеми участниками подписан жесткий договор, им нельзя общаться с журналистами. «Диапазон» пообщался с мамой Димаша Кудайбергенова Светланой Айтбаевой.

– Димаш окончил музыкальный колледж, сейчас учится на 3-м курсе Национальной академии искусств в Астане, факультет эстрадный вокал, – говорит она. – От природы у него тембрально богатый голос, широкий диапазон, он может позволять себе брать высокие ноты. У Димаша есть еще неиспользованный потенциал, и он может выиграть на других этапах конкурса. Я на это надеюсь. За 2-3 тура певцу тяжело показать себя. «Оперу-2», с которой выступал Витас, Димаш исполнил на 2 тона выше. Плюс он использовал две модуляции, спел песню несколько иначе, это был хороший стратегический план, он смог показать себя.

– Но продюсер Витаса предъявил претензии китайскому каналу за исполнение Димашем «Оперы-2». Речь о нарушении авторских прав. СМИ сообщают, что Димашу запретили исполнять песни Витаса на любой сцене мира и Казахстана.

– Никаких писем ни от Витаса, ни от его продюсера Димаш не получал. Письмо было к телеканалу. Димаш выступал не на сольном концерте или коммерческом, а на международном конкурсе. Песни на нем подбирают организаторы. Конечно, они советуются с певцом.

– В Китае у Димаша свои фан-клубы, его голос там считают потусторонним.

– Я даже читала, что его голос – голос инопланетянина, он из космоса. Но это результат большого труда. Человеческий голос – инструмент, его можно развивать, чем Димаш и занимается.

– Сейчас он очень популярен. Фанатки ходят по пятам. Вы поделились с Димашем рецептом от звездной болезни?

– Звездная болезнь бывает в юном возрасте. Димаш уже его перерос, он состоявшийся взрослый артист, есть несколько гран-при. Сам он шутит: «Звездной болезнью я уже не заболею. Потому что дома такие доктора, они сразу меня вылечат».

– В соцсети много фото и видео с Димашем. На одном он говорит с бабушкой, называет ее мамой. А вас он как называет?

– Бабушка там плачет от радости. Димаш наш первенец. Когда он родился, мне было 20 лет, я была студенткой, и родители Каната [К.Айтбаев – отец Димаша, начальник облуправления культуры. – Ред.] после 40 дней взяли Димаша себе, мы жили вместе. Они смотрели за ним и днем, и ночью. Очень помогли. Поэтому Димаш бабушку называет мамой, меня – апа.

– Младшие сестра и брат Димаша тоже поют?

– У них абсолютный слух и хорошие голосовые данные, но дочь учится в НИШ, у нее интересы совсем другие, хотя на домбре она играет. Сын учится в 4-м классе, любит петь и танцевать.