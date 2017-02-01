Сын ищет маму, которая его отдала 23 года назад

На фото: 31 января 2017 года. В 16 лет Артур узнал, что не родной в семье, что биологическая мама отдала его в 1993 году. Артур говорит журналисту «Диапазона» (на фото), что не предъявляет претензий ни маме, ни медикам, а просто хочет найти родных. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В редакцию «Д» обратился молодой человек с просьбой помочь ему найти свою маму, которая, возможно, продала его в 1993 году другой семье или же даже не знает, что он жив.

В 16 лет во время ссоры с тетей Артур впервые услышал, что он не родной.

– Это стало для меня ударом, я был самый младший, балованный ребенок, – рассказывает Артур. – После этого все поменялось.

По документам Артур был рожден на дому воспитавшей его женщиной. Но позже она призналась, что на самом деле его родила другая женщина в роддоме. После его привезли в новую семью.

– Сделали так, как будто моя мама сама родила дома. Так оформлены документы, – поделился Артур. – До этого у мамы было несколько выкидышей.

Свои поиски родных Артур ведет с 16 лет, но пока безрезультатно – слишком мало информации. Врач-педиатр все отрицает. Мама рассказывает мало и неохотно, даже имени биологической матери, она говорит, не знает.

– Я спросил всех, кто мог знать, даже деньги предлагал, никто не хочет говорить.

Артур сам ищет зацепки. Версий у молодого человека много, среди них, что родная мама продала его из-за тяжелой жизненной ситуации, или даже она считала его мертвым и не знала о договоре.

– Я узнал в архиве, что 13 мальчиков примерно моей даты рождения умерли в 1993 году. Среди них мертворожденные, аборты на большом сроке, умершие после родов. Но как я пойду в эти семьи? Боюсь ранить. Какую-то надежду я давать не могу.

Артур не боится открыть своего лица и назвать настоящее имя, но переживает за родителей, которые его вырастили. Чтобы не травмировать их, парень не хочет куда-либо заявлять.

– Я благодарен им. Они достойно меня воспитали, без них неизвестно что было бы со мной. У меня сейчас семья, работа, дети. Все, что я хочу, это узнать своих биологических родителей, живы ли они, что ждет моих детей в будущем, может быть, есть наследственность какая-то.

Некоторая информация о биологической матери у Артура есть, возможно, с ее помощью кто-то сможет пролить свет на историю.

– Мама видела мою биологическую маму, она была молодая, от 16 до 20 лет, среднего роста, светлые глаза и волосы, сама очень светлая. Но они не сталкивались, не разговаривали. Моя биологическая мать выглядела расстроенной…

На интервью Артур пришел с любимой супругой. Оба они надеются найти родителей и познакомить их с внуками.

– К биологическим родителям я не имею претензий. Может быть, им нужна помощь, я хочу посмотреть на них, узнать кто я, хотя бы кто я по национальности. Не буду ничего требовать, упрекать. От меня претензий не будет. Хотелось бы познакомиться, поддерживать отношения, пока еще не поздно. Я, конечно, не смогу назвать ее мамой, но все же...

Редакция надеется, что просьба Артура о помощи будет услышана. Контакты молодого человека в редакции, если вы знаете о маме, которая в сложном 1993 году в Актобе родила и отдала мальчика, сообщайте в «Диапазон», мы гарантируем анонимность. Тел.: 56-70-60.